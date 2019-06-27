​МВД Грузии: Полиция была вынуждена применить силу

“За все происходящее в Тбилиси 20 июня - от начала и до конца отвечаю я. Я понесу политическую ответственность и за результаты следствия”

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом на спецбрифинге заявил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария. Он взял на себя ответственность за действия полицейских во время беспорядков в грузинской столице.

"Это было абсолютно легитимное использование силы. Сотрудники полиции охраняли государственный институт, общественный порядок. К сожалению, полиция была вынуждена применить силу".