О нас

МВД Грузии обратилось к гражданам в связи с завтрашней акцией в Тбилиси

МВД Грузии обратилось к гражданам в связи с завтрашней акцией в Тбилиси Министерство внутренних дел Грузии (МВД) распространило информацию в связи с акцией протеста, запланированной на 2 февраля в Тбилиси.
В регионе
1 февраля 2025 г. 21:26
МВД Грузии обратилось к гражданам в связи с завтрашней акцией в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии (МВД) распространило информацию в связи с акцией протеста, запланированной на 2 февраля в Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report, в ведомстве призвали активистов воздержаться от противоправных действий и выражать свой протест в рамках закона.

"В противном случае полиция прибегнет ко всем соответствующим законным мерам", - отметили в ведомстве.

По данным МВД, дороги международного значения считаются стратегическими объектами, и их блокирование влечет за собой уголовную ответственность.

"В список стратегических или особо важных объектов входят магистрали международного значения, а также въездные и выездные дороги Тбилиси. Согласно статье 222 Уголовного кодекса Грузии, блокировка стратегических или особо важных объектов - наказуемое действие, которое подразумевает заключение сроком до двух лет, а указанное действие, совершенное группой лиц, влечет за собой лишение свободы на срок от двух до четырех лет", - говорится в сообщении ведомства.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Gürcüstan DİN Tbilisidə sabaha elan olunmuş aksiya ilə bağlı xəbərdarlıq edib

Самое читаемое

В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
В Узбекистане арестовали около 170 человек в рамах антитеррористических мер
31 января 2025 г. 19:25
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
Лондон предупредил британские компании о возможных проблемах при экспорте в Армению из-за санкций в отношении РФ
30 января 2025 г. 19:18
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
СМИ: Власти Сирии задержали двоюродного брата Асада
31 января 2025 г. 19:04
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
СМИ: НАТО предложит Трампу расширить присутствие альянса в Арктике
31 января 2025 г. 18:32
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
Президент Турции принял министров Азербайджана и Узбекистана
29 января 2025 г. 16:40
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
Будет проложена железнодорожная линия до Международного аэропорта Гейдар Алиев
28 января 2025 г. 19:24
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
Азербайджан, Турция и Узбекистан будут совместно противодействовать угрозам суверенитету
29 января 2025 г. 16:20
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
Задержанный в Нахчыване гражданин Турции экстрадирован в Узбекистан
31 января 2025 г. 16:25
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
Экс-министр Армении призвал граждан к всеобщему бойкоту
1 февраля 2025 г. 05:18
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
Госсекретарь США завтра начнет турне по странам Латинской Америки
31 января 2025 г. 18:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi