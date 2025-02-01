МВД Грузии обратилось к гражданам в связи с завтрашней акцией в Тбилиси

Министерство внутренних дел Грузии (МВД) распространило информацию в связи с акцией протеста, запланированной на 2 февраля в Тбилиси.

Министерство внутренних дел Грузии (МВД) распространило информацию в связи с акцией протеста, запланированной на 2 февраля в Тбилиси.

Как сообщает местное бюро Report , в ведомстве призвали активистов воздержаться от противоправных действий и выражать свой протест в рамках закона.

"В противном случае полиция прибегнет ко всем соответствующим законным мерам", - отметили в ведомстве.

По данным МВД, дороги международного значения считаются стратегическими объектами, и их блокирование влечет за собой уголовную ответственность.

"В список стратегических или особо важных объектов входят магистрали международного значения, а также въездные и выездные дороги Тбилиси. Согласно статье 222 Уголовного кодекса Грузии, блокировка стратегических или особо важных объектов - наказуемое действие, которое подразумевает заключение сроком до двух лет, а указанное действие, совершенное группой лиц, влечет за собой лишение свободы на срок от двух до четырех лет", - говорится в сообщении ведомства.