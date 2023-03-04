МВД Грузии наградило собаку за спасение человека после землетрясения в Турции

МВД Грузии наградило жетоном "За спасение жизни" собаку, которая участвовала в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

МВД Грузии наградило жетоном "За спасение жизни" собаку, которая участвовала в работах по ликвидации последствий землетрясения в Турции. Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщила пресс-служба ведомства.

"Собака-спасатель Тинто службы управления чрезвычайными ситуациями МВД, помогающая в реагировании на особые ситуации, награждена специальным жетоном "За спасение жизни", - говорится в сообщении.

Как отмечается, она помогла спасти жизнь человека, оказавшего под завалами во время землетрясения. Собаки, как сообщает ведомство, выполнили важную роль во время миссии в Турции, в которой участвовали грузинские спасатели. Жетон Тинто передал заместитель главы пожарно-спасательного департамента Мамука Сепиашвили.

Грузия направила своих спасателей в Турцию 6 февраля. Решение было принято премьер-министром республики Ираклием Гарибашвили. В миссии сначала участвовали 60 грузинских спасателей, однако затем к ним присоединились еще 40 человек. Спасателям из Грузии удалось извлечь из-под завалов 3 живых человека и около 80 погибших.