МВД Грузии: На фоне мобилизации число въезжающих из РФ выросло почти в 2 раза

Число въезжающих в Грузию из России увеличилось почти в 2 раза на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.

Число въезжающих в Грузию из России увеличилось почти в 2 раза на фоне объявленной в РФ частичной мобилизации.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил во вторник глава МВД Грузии Вахтанг Гомелаури.

"Примерно 4-5 дней назад приезжающих [из России ежедневно] было 5-6 тыс., а теперь число увеличилось до 10 тыс. Рост составил 40-45%", - заявил он.

Министр не назвал количества граждан РФ, въехавших в Грузию с 21 сентября, однако подчеркнул, что озвученная журналистами цифра в 250 тыс. человек неверна.

По данным властей Северной Осетии, за последнюю неделю, с 18 по 25 сентября, через контрольно-пропускной пункт "Верхний Ларс" российско-грузинскую границу в обе стороны пересекли 115 тыс. человек, что почти на 25% больше, чем в прошлом году.

Грузинская таможня перешла на чрезвычайный режим работы. По информации Минфина, увеличилось не только число тех, кто приезжает, но и тех, кто выезжает из Грузии. Тбилиси даже начал переговоры с таможенными администрациями соседних стран – Турции, Азербайджана и Армении – для поисков альтернативных пунктов таможенного контроля.

Министр финансов Лаша Хуцишвили заявил, что, несмотря на увеличение потока пребывающих, ситуация находится под контролем.