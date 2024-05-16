МВД Грузии экстренно закупает автобусы для перевозки сил спецназа

На фоне непрекращающихся акций против проекта закона об иноагентах МВД Грузии объявило об экстренной закупке транспорта для перевозки сил спецназа.
Как передает Report, об этом сообщают грузинские СМИ.
В порядке упрощенной закупки ведомство приобретает 11 микроавтобусов и два автобуса.
Стоимость тендера – более 1,8 млн лари. Договор должен быть заключен не позднее 31 мая.
МВД утверждает, что тендер никак не связан с протестами, а с тем, что автопарк устарел и нуждается в обновлении.
"Численность Департамента по особым поручениям МВД превышает 4 700 сотрудников. Автопарк этого подразделения довольно старый, поэтому принято решение об обновлении автопарка", - говорится в пояснительной записке замглавы МВД Георгия Бутхузи.