МВД Армении: За употребление наркотиков в этом году были уволены 10 сотрудников

Десять сотрудников МВД Армении были уволены за употребление наркотиков.

Десять сотрудников МВД Армении были уволены за употребление наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила на совместном заседании парламентских комиссий при представлении отчета об исполнении бюджета за 2024 год глава МВД Армении Арпине Саркисян.

По ее словам, в 2024 году со службы были уволены 17 сотрудников, а в первые месяцы 2025 года - еще 10.

Министр также отметила, что в ближайшее время представит новый дисциплинарный кодекс полиции. Согласно документу, сотрудники будут обязаны проходить ежегодное тестирование на наркотики.

Кроме того, при наличии подозрений руководители получат право направлять подчиненных на внеплановое тестирование.