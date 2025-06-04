О нас

МВД Армении: За употребление наркотиков в этом году были уволены 10 сотрудников

МВД Армении: За употребление наркотиков в этом году были уволены 10 сотрудников Десять сотрудников МВД Армении были уволены за употребление наркотиков.
В регионе
4 июня 2025 г. 16:12
МВД Армении: За употребление наркотиков в этом году были уволены 10 сотрудников

Десять сотрудников МВД Армении были уволены за употребление наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила на совместном заседании парламентских комиссий при представлении отчета об исполнении бюджета за 2024 год глава МВД Армении Арпине Саркисян.

По ее словам, в 2024 году со службы были уволены 17 сотрудников, а в первые месяцы 2025 года - еще 10.

Министр также отметила, что в ближайшее время представит новый дисциплинарный кодекс полиции. Согласно документу, сотрудники будут обязаны проходить ежегодное тестирование на наркотики.

Кроме того, при наличии подозрений руководители получат право направлять подчиненных на внеплановое тестирование.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda 10 polis narkotik istifadəsinə görə işdən qovulub

Экслюзивные новости

Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
Марк Альфельди-Борусс: Соглашение SOCAR и MOL открывает новый этап энергопартнерства Баку и Будапешта - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 12:05
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной зеленой энергетики с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
Селим Гювен: ACWA Power заинтересована в проектах трансграничной "зеленой энергетики" с участием Азербайджана - ИНТЕРВЬЮ
4 июня 2025 г. 11:31
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр Гвинеи-Бисау: Мы начинаем налаживать сотрудничество с Азербайджаном по ключевым секторам экономики - ЭКСКЛЮЗИВ
3 июня 2025 г. 09:00
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
Петр Бинхак: Азербайджан является перспективным партнером Чехии в сфере возобновляемой энергетики
30 мая 2025 г. 16:55
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
Петр Бинхак: Чехия рассматривает Азербайджан как важное звено в диверсификации источников поставок газа - ИНТЕРВЬЮ
30 мая 2025 г. 12:54
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
Мухтар Бабаев: Каспий не должен повторить судьбу озера Урмия и Аральского моря
29 мая 2025 г. 15:13
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
Венгрия готова делиться с Азербайджаном опытом внедрения нацсистемы по управлению e-commerce
26 мая 2025 г. 16:03
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
Генерал таможни Венгрии: С Азербайджаном в июне планируем подписать соглашение
26 мая 2025 г. 12:49
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
Кристоф Петер Бакаи: Таможенное партнерство Венгрии с Азербайджаном усиливает интеграцию ОТГ с ЕС - ИНТЕРВЬЮ
26 мая 2025 г. 11:32
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
Счетная палата: Органы аудита обязаны создавать безопасные механизмы для информаторов о коррупции
24 мая 2025 г. 12:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi