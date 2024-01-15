МВД Армении: В стране стали больше грабить и обманывать

Количество убийств в Армении сократилось, однако выросло число преступлений другого характера.

Количество убийств в Армении сократилось, однако выросло число преступлений другого характера.

Как передает Report со ссылкой Sputnik-Армения, об этом заявил на пресс-конференции заместитель главы МВД Арам Ованнисян.

Так, в январе-ноябре 2023 года в республике было зарегистрировано 35 052 против 33 281 преступлений за отчетный период 2022 года. Таким образом, показатели выросли на 5,3% (+ 1 771 случай).

"Число убийств сократилось на 7. В 2022 году было зарегистрировано 52 случая, а в 2023 году - 45", – отметил он.

По его словам, в 2023 было зарегистрировано на 342 случая мошенничества больше, чем в 2022 году. Значительно чаще стали регистрироваться преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков (+ 2 354), а также незаконным оборотом оружия и боеприпасов (+ 300).