МВД Армении призвало участников акции в Ереване не провоцировать столкновения

Министерство внутренних дел Армении призвало организаторов и участников акции у здания парламента в Ереване воздержаться от противоправных действий, провоцирующих столкновения.

Министерство внутренних дел Армении призвало организаторов и участников акции у здания парламента в Ереване воздержаться от противоправных действий, провоцирующих столкновения.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ со ссылкой на ведомство.

"Некоторые участники в ходе сегодняшней акции на перекрестке пр. Баграмяна и ул. Демирчяна бросали бутылки в сторону полицейских, а при попытке прорвать кордон взяли полицейские щиты и дубинки", - говорится в сообщении.

По информации, стражи порядка предупредили, что любое противоправное действие будет удостоено адекватной уголовно-правовой оценки.

Как сообщалось ранее, у здания парламента в Ереване, где выступал премьер Никол Пашинян, начались стычки между полицией и протестующими.