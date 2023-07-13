МВД Армении намерен упростить механизм приобретения первого оружия

МВД Армении представило в парламенте проект изменений, который устранит техническую проблему при приобретении первого оружия. Закон будет регулировать не только оборот непосредственно оружия, но и его составных частей, а также боеприпасов.

МВД Армении представило в парламенте проект изменений, который устранит техническую проблему при приобретении первого оружия. Закон будет регулировать не только оборот непосредственно оружия, но и его составных частей, а также боеприпасов.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Армения, об этом сообщила представитель МВД Арпине Саркисян.

Второе изменение касается механизма приобретения оружия людьми, до этого не имевшим на это разрешения. В частности, по действующему закону граждане должны сдать экзамены по владению и правилам безопасности в лицензированных общественных военно-спортивных организациях.

"Но, учитывая, что вопрос военно-спортивных организаций должен стать предметом детального рассмотрения в рамках другого закона, и должны быть найдены более правильные решения, предлагаем убрать из закона пункты, связанные с этими организациями. Но сохраним правило сдачи экзаменов, чтобы граждане имели возможность приобрести первое оружие", - сказала Саркисян.

Для этого приказом главы МВД будут установлены упрощенные механизмы для сдачи экзаменов.

Среди других изменений – награждать кинжалом армянских офицеров сможет теперь и министр обороны Армении, до этого такая прерогатива была только у премьера.