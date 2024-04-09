МВД Армении: Информация о задержании азербайджанского диверсанта не соответствует действительности

В МВД Армении опровергли муссируемые в виртуальном пространстве слухи о задержании в центре Еревана якобы азербайджанского диверсанта. Полиция в центре Еревана задержала российского туриста, заподозрив наличие у него наркотических веществ.

В МВД Армении опровергли муссируемые в виртуальном пространстве слухи о задержании в центре Еревана якобы азербайджанского диверсанта. Полиция в центре Еревана задержала российского туриста, заподозрив наличие у него наркотических веществ.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел накануне поздно вечером. Гражданина России задержали и доставили в центральный отдел столичного управления. Однако никаких наркотиков у него обнаружено не было. Выяснилось, что он приехал в Армению в качестве туриста.