О нас

МВД Армении: Информация о задержании азербайджанского диверсанта не соответствует действительности

МВД Армении: Информация о задержании азербайджанского диверсанта не соответствует действительности В МВД Армении опровергли муссируемые в виртуальном пространстве слухи о задержании в центре Еревана якобы азербайджанского диверсанта. Полиция в центре Еревана задержала российского туриста, заподозрив наличие у него наркотических веществ.
В регионе
9 апреля 2024 г. 11:14
МВД Армении: Информация о задержании азербайджанского диверсанта не соответствует действительности

В МВД Армении опровергли муссируемые в виртуальном пространстве слухи о задержании в центре Еревана якобы азербайджанского диверсанта. Полиция в центре Еревана задержала российского туриста, заподозрив наличие у него наркотических веществ.

Как передает Report, об этом сообщили Sputnik-Армения в пресс-службе ведомства.

Сообщается, что инцидент произошел накануне поздно вечером. Гражданина России задержали и доставили в центральный отдел столичного управления. Однако никаких наркотиков у него обнаружено не было. Выяснилось, что он приехал в Армению в качестве туриста.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Ermənistan DİN: Azərbaycanlı diversantın saxlanılması ilə bağlı məlumatlar həqiqətə uyğun deyil
Версия на английском языке Armenia’s Interior Ministry dismisses reports about detention of Azerbaijani saboteur

Экслюзивные новости

Азеркосмос: Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
"Азеркосмос": Страховая выплата за спутник Azersky получена в полном объеме
8 апреля 2024 г. 15:56
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
Гошгар Тахмазли: В Азербайджане будут созданы свободные от зоонозных заболеваний зоны
6 апреля 2024 г. 17:29
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
SOCAR создаст систему SCADA для экспорта газа
6 апреля 2024 г. 12:59
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
Драган Комич: Мобилизация финансовых ресурсов и сохранение экосистем - ключевые вопросы для COP29
5 апреля 2024 г. 13:36
Министр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
ФотоМинистр: Для многих европейских стран доступ к азербайджанскому газу – критическая необходимость
4 апреля 2024 г. 10:15
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
Новая Каледония: Конституционная реформа усиливает напряженность между Нумеей и Парижем
3 апреля 2024 г. 11:52
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
Стефан Антич: Диалог с соседями и региональное сотрудничество принесет Армении больше дивидендов
29 марта 2024 г. 17:22
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
Тейс: Конференция в Брюсселе может стать очередной угрозой для мира на Южном Кавказе
29 марта 2024 г. 14:07
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
Эксперт: Пашинян хочет заручиться поддержкой западных покровителей, но это может привести в тупик
28 марта 2024 г. 16:00
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
Ник Медич: COP - важная платформа для обсуждения насущных вопросов борьбы с изменением климата
27 марта 2024 г. 15:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi