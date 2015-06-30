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    Мужчина застрелил жену в одном из роддомов Еревана

    Придя навестить, он выстрелил ей в шею, после чего застрелился сам

    Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Мужчина застрелил жену в одном из родильных домов Еревана, после чего совершил самоубийство. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель пресс-службы полиции Армении Армен Малхасян. 

    Супруг пришел навестить родившую при помощи кесарева сечения жену в больнице, и выстрелил ей в шею, после чего застрелился сам.

    Состояние роженицы крайне тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

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