Мужчина застрелил жену в одном из роддомов Еревана

Баку. 30 июня. REPORT.AZ/ Мужчина застрелил жену в одном из родильных домов Еревана, после чего совершил самоубийство. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил представитель пресс-службы полиции Армении Армен Малхасян.

Супруг пришел навестить родившую при помощи кесарева сечения жену в больнице, и выстрелил ей в шею, после чего застрелился сам.

Состояние роженицы крайне тяжелое. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.