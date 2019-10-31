Мужчина убил ребенка в детском саду в России

В Нарьян-Маре мужчина с ножом ворвался в детский сад и убил одного из детей, сообщает Report со ссылкой на российские СМИ.

Сообщается, что ребенку было 6 лет.

Во время тихого часа мужчина нанес ребенку смертельное ранение и тот скончался на месте, сообщает Следственный комитет РФ.

Подозреваемого сразу же задержали, это 36-летний местный житель. Как выяснилось, он был пьян. Мотивы преступления пока неясны.

Следователи возбудили уголовное дело об убийстве малолетнего, а в отношении сотрудников и охраны детского сада — о халатности и об "оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности".