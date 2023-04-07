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Мужчина с пистолетом пытался попасть на территорию Минобороны в центре Москвы

Мужчина с пистолетом пытался попасть на территорию Минобороны в центре Москвы Мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию здания Минобороны в центре Москвы.
В регионе
7 апреля 2023 г. 11:45
Мужчина с пистолетом пытался попасть на территорию Минобороны в центре Москвы

Мужчина с пистолетом пытался проникнуть на территорию здания Минобороны в центре Москвы.

Как передает Report, об этом ТАСС в пятницу сообщили в силовых структурах.

"Инцидент произошел на КПП у главного здания Минобороны на Фрунзенской набережной. Мужчина в неадекватном состоянии с пистолетом пытался проникнуть на территорию министерства. При этом он громко кричал и размахивал руками. Нарушителя оперативно задержали, мотив поступка он объяснить не смог", - сказал собеседник агентства. Пострадавших нет.

По его словам, оружие изъято и направлено на экспертизу. По предварительным данным, речь идет о пневматическом пистолете. В отношении задержанного составлен протокол по статье о мелком хулиганстве, он направлен на обследование в психиатрическое отделение.

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