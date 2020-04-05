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Мужчина расстрелял пятерых человек под Рязанью

Мужчина расстрелял пятерых человек под Рязанью

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Мужчина застрелил пятерых человек из огнестрельного оружия в Рязанской области. 

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе областного управления МВД. 

Отмечается, что подозреваемый задержан около дома, где произошло преступление.

"Установлена личность подозреваемого в убийстве пяти человек. Убийство произошло предположительно 4 апреля, мужчина был задержан рядом с домом, где произошло убийство, также было обнаружено ружье. Предположительно между ними произошел конфликт", - сказал собеседник.

Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Касимовского района, все погибшие - молодые люди, среди них детей нет. Инцидент произошел в жилом доме.

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