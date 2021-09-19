Музей Трои в Турции удостоен одной из самых престижных европейских наград

Музей Трои в западной турецкой провинции Чанаккале удостоен премии Европейской музейной академии - ЕМА (European Museum Academy Award) - одной из самых престижных европейских наград, присуждаемых музейным организациям.

Музей Трои в западной турецкой провинции Чанаккале удостоен премии Европейской музейной академии - ЕМА (European Museum Academy Award) - одной из самых престижных европейских наград, присуждаемых музейным организациям.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма страны.

В ведомстве отметили, что музей Трои - первый турецкий музей, удостоенный как звания "Европейский музей года", так и премии ЕМА.

Музей Трои является одним из самых значимых археологических музеев в мире.

Здесь хранятся артефакты, насчитывающие 5 000-летнюю историю.

Ранее музей получил звание "Европейский музей года - 2020", которую ежегодно вручает Европейский музейный форум (EMF).

Музей находится недалеко от мест археологических раскопок и включает в себя открытое пространство площадью 37 250 квадратных метров и основное здание площадью 12 765 квадратных метров.

В экспозиционном зале музея площадью 3 тыс. квадратных метров выставлено около двух тысяч артефактов, найденных на территории античных городов Троя и Троада.

Свое место в музее заняли античные скульптуры, саркофаги, металлическая посуда, изделия из золота, монеты.

Артефакты в музее классифицируются по 7 основным темам: "Археологическая зона Троады", "Бронзовый век Трои", "Легенда об Илиаде и битве при Трое", "Троада и Илион в древности", "Восточная Римская империя и Османский период", "История археологии", "Следы Трои".

В Турции 2018-й был объявлен Годом Трои.

Официальное открытие Музея Трои состоялось 10 октября 2018 года при участии президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.