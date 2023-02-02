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Мустафа Варанк: Растет число стран, желающих приобрести БПЛА Baykar

Мустафа Варанк: Растет число стран, желающих приобрести БПЛА Baykar Турция добилась значительных успехов в сфере оборонной промышленности, о чем свидетельствует расширение списка стран, желающих приобрести турецких БПЛА.
В регионе
2 февраля 2023 г. 15:35
Мустафа Варанк: Растет число стран, желающих приобрести БПЛА Baykar

Турция добилась значительных успехов в сфере оборонной промышленности, о чем свидетельствует расширение списка стран, желающих приобрести турецких БПЛА.

Как передает Report со ссылкой на Anadolu, об этом заявил министр промышленности и технологий Мустафа Варанк.

"Иностранные делегации по прибытии в Турцию просят организовать им посещение предприятий компании Baykar. Все потому, что Турции удалось разработать технологии, которые изменили правила ведения войн. Турция вкладывала инвестиции в разработку беспилотной авиации, в то время как другие страны не считали это направление перспективным. Если вложить инвестиции в правильное время и в правильные технологии, успех гарантирован", - подчеркнул он.

Он напомнил, что совокупный экспорт Турции по итогам 2022 года превысил отметку в 254 млрд долларов.

"Около 95% экспорта приходится на промышленную продукцию. Мы - страна, которая производит и продает. Благодаря своему экспортному потенциалу, Турция укрепила позиции в регионе и в мире. Сегодня многие мировые бренды стремятся инвестировать в нашу страну", - сказал он.

По его словам, развитие отечественных технологий способствует дальнейшему укреплению позиций страны на мировой арене.

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