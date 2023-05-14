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Мустафа Шентоп: Выборы проводятся в соответствии с требованиями

Мустафа Шентоп: Выборы проводятся в соответствии с требованиями Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп проголосовал на президентских и парламентских выборах.
В регионе
14 мая 2023 г. 15:24
Мустафа Шентоп: Выборы проводятся в соответствии с требованиями

Председатель Великого Национального собрания Турции Мустафа Шентоп проголосовал на президентских и парламентских выборах.

Как сообщает Report, он воспользовался своим правом голоса в Стамбуле.

В заявлении журналистам М.Шентоп пожелал всем кандидатам успехов: "Выборы проходят в соответствии с требованиями. До сих пор выборы в Турции проводились около 110 раз", - отметил он.

Председатель парламента подчеркнул, что проголосовал вместе с женой и детьми: "Пусть исход будет благоприятным для нашей страны и нации".

Напомним, что голосование на президентских и парламентских выборах в Турции началось в 08:00 по местному времени (09:00 – бакинское). Процесс завершится в 17:00.

На территории страны действует более 191 тысячи избирательных участков. В целом в рамках процесса зарегистрирован 64 млн 113 тыс. 941 избиратель, из них сегодня в стране планируется голосование 60 млн 697 тыс. 843 человек. Проживающие за границей 3 млн 416 тыс. 98 избирателей отдали свои голоса несколько дней назад.

На пост главы государства претендуют три политика – действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган, председатель Народно-республиканской партии Кемаль Кылычдароглу и кандидат от коалиции Ata İttifakı ("Коалиция Ататюрка"). Четвертый кандидат – председатель Партии отечества Мухаррем Индже за три дня до выборов заявил о выходе из президентской гонки.

Одновременно с президентскими выборами в 87 избирательных округах проходят выборы в 600-местное Великое национальное собрание. В борьбе за парламентские кресла участвуют 36 партий.

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Версия на английском языке Mustafa Sentop: 'Elections are held in accordance with requirements'
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şəntop səs verib: "Seçkilər qaydalara uyğun şəkildə keçirilir"

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