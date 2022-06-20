Мустафа Шентоп: Сегодня мы столкнулись с такой глобальной проблемой, как миграция

"Сегодня мы столкнулись с такой глобальной проблемой, как миграция. В связи с этим мы решили организовать программу в рамках Межпарламентского союза. На фоне событий в Украине более 7 миллионов человек были вынуждены искать убежище в Европе".

"Сегодня мы столкнулись с такой глобальной проблемой, как миграция. В связи с этим мы решили организовать программу в рамках Межпарламентского союза. На фоне событий в Украине более 7 миллионов человек были вынуждены искать убежище в Европе".

Как сообщает турецкое бюро Report, об этом азербайджанским журналистам заявил председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

По его словам, сегодня Турция является страной, принимающей наибольшее количество мигрантов в мире: "Мы занимаемся этим вопросом уже более десяти лет, поэтому приобрели значительный опыт, которым хотели бы поделиться. Однако есть и трудности. Так, размещение более 4 млн мигрантов, в том числе 3,6 млн сирийцев наряду с опытом принесло Турции и определенные трудности".