Мустафа Шентоп: Приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции

"Здесь наш дом и приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции".
Как передает Report, об этом в Twitter заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.
"Лозунг "одна нация, два государства" - это не просто абстрактный лозунг, а наш главный принцип, на котором строятся наши конкретные отношения", - сказал он.
Отметим, что вчера спикер парламента прибыл в Азербайджан для участия в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС).