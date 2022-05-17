Мустафа Шентоп: Приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции

Мустафа Шентоп: Приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции

"Здесь наш дом и приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции".

https://static.report.az/photo/32568157-19c4-3848-86f3-cbe59fe879da.jpg https://static.report.az/photo/32568157-19c4-3848-86f3-cbe59fe879da.jpg