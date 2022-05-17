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Мустафа Шентоп: Приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции

Мустафа Шентоп: Приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции "Здесь наш дом и приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции".
В регионе
17 мая 2022 г. 00:49
Мустафа Шентоп: Приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции

"Здесь наш дом и приезжая в Баку испытываем те, же чувства, как и в Турции".

Как передает Report, об этом в Twitter заявил спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп.

"Лозунг "одна нация, два государства" - это не просто абстрактный лозунг, а наш главный принцип, на котором строятся наши конкретные отношения", - сказал он.

Отметим, что вчера спикер парламента прибыл в Азербайджан для участия в Третьей генеральной конференции Парламентской ассамблеи Организации экономического сотрудничества (ПА ОЭС).

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Версия на азербайджанском языке Mustafa Şentop: “Bura evimizdir, Türkiyədə keçirdiyimiz hissləri Bakıda yaşayırıq”

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