Мустафа Шентоп: Они хотят ослабить Турцию

Турция стремится к миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире.

Турция стремится к миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире.

Как сообщает Report , об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в ходе выступления на конференции "Балканы и Европа: от общего прошлого к общему будущему" в Стамбульском университете.

Он сказал, что некоторые силы обеспокоены этим, поэтому они хотят ослабить Турцию, однако их попытки тщетны.

По мнению Шентопа, уже сейчас меняется региональная и глобальная система: "Сейчас мы переживаем непростые времена. Есть еще проблемы, которые ждут своего решения".

По словам председателя Великого национального собрания Турции, продолжающаяся война между Россией и Украиной влияет на региональную геополитическую ситуацию.