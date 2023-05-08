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Мустафа Шентоп: Они хотят ослабить Турцию

Мустафа Шентоп: Они хотят ослабить Турцию Турция стремится к миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире.
В регионе
8 мая 2023 г. 13:01
Мустафа Шентоп: Они хотят ослабить Турцию

Турция стремится к миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в ходе выступления на конференции "Балканы и Европа: от общего прошлого к общему будущему" в Стамбульском университете.

Он сказал, что некоторые силы обеспокоены этим, поэтому они хотят ослабить Турцию, однако их попытки тщетны.

По мнению Шентопа, уже сейчас меняется региональная и глобальная система: "Сейчас мы переживаем непростые времена. Есть еще проблемы, которые ждут своего решения".

По словам председателя Великого национального собрания Турции, продолжающаяся война между Россией и Украиной влияет на региональную геополитическую ситуацию.

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Версия на английском языке Mustafa Sentop: Some forces want to weaken Türkiye
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şəntop: “Türkiyəni zəiflətmək istəyirlər”

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