Мустафа Шентоп: Они хотят ослабить Турцию

Турция стремится к миру и стабильности не только в регионе, но и во всем мире.
Как сообщает
Он сказал, что некоторые силы обеспокоены этим, поэтому они хотят ослабить Турцию, однако их попытки тщетны.
По мнению Шентопа, уже сейчас меняется региональная и глобальная система: "Сейчас мы переживаем непростые времена. Есть еще проблемы, которые ждут своего решения".
По словам председателя Великого национального собрания Турции, продолжающаяся война между Россией и Украиной влияет на региональную геополитическую ситуацию.