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Мустафа Шентоп: Не исключено проведение президентских выборов раньше запланированной даты

Мустафа Шентоп: Не исключено проведение президентских выборов раньше запланированной даты Не исключено, что запланированные на 18 июня будущего года президентские выборы в Турции состоятся раньше запланированной даты.
В регионе
27 декабря 2022 г. 13:06
Мустафа Шентоп: Не исключено проведение президентских выборов раньше запланированной даты

Не исключено, что запланированные на 18 июня будущего года президентские выборы в Турции состоятся раньше запланированной даты.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил в интервью A haber.

Он отметил, что для этого есть несколько причин: "В частности, следует учитывать, что летом многие люди совершают паломничество. Поэтому, возможно, выборы будут проведены раньше запланированного срока".

М.Шентоп добавил, что нет никаких препятствий для выдвижения Реджепом Тайипом Эрдоганом кандидатуры на выборах.

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