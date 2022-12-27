Мустафа Шентоп: Не исключено проведение президентских выборов раньше запланированной даты

Не исключено, что запланированные на 18 июня будущего года президентские выборы в Турции состоятся раньше запланированной даты.

Не исключено, что запланированные на 18 июня будущего года президентские выборы в Турции состоятся раньше запланированной даты.

Как сообщает Report, об этом председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп заявил в интервью A haber.

Он отметил, что для этого есть несколько причин: "В частности, следует учитывать, что летом многие люди совершают паломничество. Поэтому, возможно, выборы будут проведены раньше запланированного срока".

М.Шентоп добавил, что нет никаких препятствий для выдвижения Реджепом Тайипом Эрдоганом кандидатуры на выборах.