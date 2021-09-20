О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мустафа Шентоп: Евросоюз не сдержал данных Турции обещаний

Мустафа Шентоп: Евросоюз не сдержал данных Турции обещаний Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл с официальным визитом в Испанию. В ходе визита спикер сделал заявления для местных и международных СМИ.
В регионе
20 сентября 2021 г. 02:09
Мустафа Шентоп: Евросоюз не сдержал данных Турции обещаний
Мустафа Шентоп

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл с официальным визитом в Испанию. В ходе его он сделал заявления для местных и международных СМИ.

Как сообщает турецкое бюро Report, председатель парламента Турции обвинил Европейский союз (ЕС) в безответственном и противоправном поведении в миграционной политике. "Европейский Союз должен принять достаточное количество мигрантов в рамках своей миграционной программы", - сказал правительственный чиновник Турции.

Мустафа Шентоп подчеркнул, что Евросоюз не сдержал данных Турции обещаний и не сможет решить проблему нелегальной миграции только с финансовой помощью.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Mustafa Şəntop: “Avropa İttifaqı Türkiyəyə verdiyi vədlərə əməl etmədi”

Самое важное

В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
В минометных подразделениях продолжаются интенсивные занятия по боевой подготовке - ВИДЕО
18 сентября 2021 г. 16:19
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
Оценочная миссия ОИС собрала необходимые факты в Тертере для подготовки отчета
18 сентября 2021 г. 16:17
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
Задержанный в Украине гражданин Азербайджана экстрадирован в страну
18 сентября 2021 г. 10:56
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
Сегодня в Шуше начинается международный музыкальный фестиваль имени Узеира Гаджибейли
18 сентября 2021 г. 08:24
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
Судебное заседание по делу генерала Мовлама Шихалиева пройдет в октябре
17 сентября 2021 г. 17:45
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
Шуша выдвинута на звание культурной столицы тюркского мира в 2023 году
17 сентября 2021 г. 16:20
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
В Азербайджане вносятся изменения в правила признания иностранных дипломов
17 сентября 2021 г. 15:09
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
Вильям Гаджиев будет переведен в изолятор Пенитенциарной службы
17 сентября 2021 г. 14:38
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
Минобразования: Изучаем вопрос прибытия в Азербайджан студентов из Афганистана
17 сентября 2021 г. 13:32
Центр инноваций: чем удивляет Парк высоких технологий Азербайджана – РЕПОРТАЖ
ФотоЦентр инноваций: чем удивляет Парк высоких технологий Азербайджана – РЕПОРТАЖ
17 сентября 2021 г. 12:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi