Мустафа Шентоп: Евросоюз не сдержал данных Турции обещаний

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл с официальным визитом в Испанию. В ходе визита спикер сделал заявления для местных и международных СМИ.

Спикер Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп прибыл с официальным визитом в Испанию. В ходе его он сделал заявления для местных и международных СМИ.

Как сообщает турецкое бюро Report, председатель парламента Турции обвинил Европейский союз (ЕС) в безответственном и противоправном поведении в миграционной политике. "Европейский Союз должен принять достаточное количество мигрантов в рамках своей миграционной программы", - сказал правительственный чиновник Турции.

Мустафа Шентоп подчеркнул, что Евросоюз не сдержал данных Турции обещаний и не сможет решить проблему нелегальной миграции только с финансовой помощью.