Мустафа Шентоп: Европарламенту должно быть стыдно за предвзятую позицию по Сирии

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп осудил резолюцию Европейского парламента по сирийскому конфликту.

Спикер парламента Турции Мустафа Шентоп осудил резолюцию Европейского парламента по сирийскому конфликту.

Как передает Report, об этом сообщает "Анадолу" .

"В принципе, подобный документ не очень удивил нас. В Европе есть немало политиков, которые думают лишь о личной выгоде и амбициях", - сказал М.Шентоп.

Членам Европарламента должно быть стыдно за предвзятую позицию по Сирии, особенно, на фоне всего того, что пережила Турция из-за сирийского конфликта, подчеркнул он.

Турция, как ни одна другая страна мира, уважает и соблюдает нормы международного права, добавил спикер.