Мустафа из фильма "Дорожное происшествие": Готов отказаться от всего в Грузии и уехать в Азербайджан - ИНТЕРВЬЮ

В этом году исполняется 40 лет азербайджанскому фильму "Дорожное происшествие". Этотразобранный на цитаты фильм является одним из самых любимых кинокартин азербайджанцев, и каждый раз смотрится с большим интересом.

В этом году исполняется 40 лет азербайджанскому фильму "Дорожное происшествие". Этот разобранный на цитаты фильм является одним из самых любимых кинокартин азербайджанцев, и каждый раз смотрится с большим интересом.

В комедийном фильме наряду с такими выдающимися актерами, как Сиявуш Аслан, Яшар Нури, Софа Басирзаде, Зарнигяр Агакишиева, Гаджи Исмаилов, Эльданиз Зейналов, Гамида Омарова, снялся и актер Вахтанг Панчулидзе в роли застенчивого и наивного Мустафы. Наверное, мало кто знает, что это не первый образ азербайджанца, который воссоздал грузинский актер. Так, в 1975 году актер сыграл роль 16-летнего Мурада Расулова в фильме режиссера Резо Эсадзе "Любовь с первого взгляда" вместе с великой актрисой Насибой Зейналовой.

Корреспондент грузинского бюро Report в преддверии Дня национального кино, который отмечается 2 августа, встретился с "Мустафой" для интервью.

В.Панчулидзе до сих пор не давал широкое интервью азербайджанским СМИ. Встреча не была согласована с ним заранее. Бывшего актера каждый день можно встретить в тбилисском парке Муштаиди. Когда-то один из самых популярных актеров не только в Грузии, но и в нескольких бывших советских республиках, Панчулидзе сейчас работает контролером на детском аттракционе. Несмотря на то, что батоно Вахтанг был занят работой, он не задумываясь согласился дать интервью журналисту из Азербайджана. Даже временно закрыл детскую площадку.

Беседа началась с того, как его пригласили сняться в фильме "Дорожное происшествие". Он возвращается в 1980-й год. Его воспоминания оказались такими свежими, будто он снялся в кинокартине не 40 лет, а 40 дней назад.

- Батоно Вахтанг, как получилось, что Вас пригласили сняться в главной роли в фильме?

- В 1980 году я учился в Театральном институте. Был март-апрель. Второй режиссер картины специально приехал в Тбилиси из-за меня. До этого я снимался в главных ролях в нескольких грузинских фильмах, в том числе в "Любви с первого взгляда" режиссера Резо Эсадзе. В Азербайджане меня знали. Мы встретились в университете, где у меня спросили, смогу ли я сниматься. Съемки должны были начаться в мае. Я согласился. Пробы на роль не было. Меня сразу утвердили. В мае я уехал в Баку, где началась подготовка к съемкам.

- Не было ли Вам трудно создать образ азербайджанца?

- Нет. Вы знаете, когда я прибыл в Азербайджан, там встретил прекрасную близкую мне атмосферу. Была великолепная съемочная группа. Все относились ко мне настолько душевно, что я чувствовал себя как дома. Они не давали мне скучать. Съемки начались через 2-3 недели. В это время я гулял по Баку. Бывал в исторических местах. До этого я бывал в Баку, и еще тогда город мне очень понравился. Гуляя по городу получал огромное наслаждение, с интересом наблюдал за людьми. Во всем мире у меня два любимых города – Тбилиси и Баку.

Образ Мустафы стал для меня очень близким, и мне нетрудно было его создать. Тем более я снимался с таким великим актером как Сиявуш Аслан. Он каждый день настраивал меня на роль перед съемкой. Разговаривал со мной, чтобы мне было легко сниматься. Меня предупредили, что он великий актер. И это, действительно, было так. Он был очень простым и дружелюбным человеком. Мне казалось, что мы знаем друг друга уже много лет. Сиявуш стал моим другом. От этого мне было легко. Он был не только великим актером, но и великим человеком. Если актер великий и еще хороший человек, сниматься вместе с ним очень легко. После такой поддержки невозможно было не понять образ Мустафы и не сыграть его. Азербайджанские коллеги помогли мне на 99%.

- Было ли легко сыграть любовную пару с Гамидой Омаровой?

- Гамида меня поддерживала. Было очень приятно сниматься с ней. Она талантливая актриса. Гамида тогда была прекрасной, а сейчас стала еще прекраснее. Я видел ее несколько раз по телевизору. Она как будто молодеет с каждым годом. Однажды записали передачу, и у нас был с ней разговор по телефону. Я ей сказал, что удивлен ее красотой. Она даже моложе, чем была тогда. Гамида прекрасный человек. Она пригласила меня в гости в Баку.

- Остались ли Вы довольным "Мустафой"?

- Это одна из лучших ролей в моей жизни. В картине видно, что я играю легко, без напряжения. И это благодаря моим азербайджанским друзьям, которые помогли мне создать этот образ.

- Какие трудности и смешные случаи бывали во время съемок?

- В фильме Мустафа водил грузовик. Я умел водить только легковушку, а грузовик нет. Но особой сложности это не создавало. В кино все возможно. Для снятия сцен с грузовиком закрывали или освобождали дорогу.

Смешные случаи, конечно же, бывали. Для роли Мустафы у меня были приклеенные усы. Однажды во время перерыва между съемками я вышел пообедать. Забыл снять усы, когда ел. Оказывается, на выходе я уронил усы и даже не заметил этого. Вернулся на съёмочную площадку. Режиссер Теймур Бекирзаде обсуждал со мной следующие сцены, но даже не заметил, что я без усов. Вдруг С.Аслан спросил у меня, где я был. Я ответил, что вышел пообедать. И он сказал: "Ты вместо денег усы оставил что ли?" (смеется). Сразу побежал в тот магазин и нашел усы у входа.

Когда меня размещали в гостинице "Интурист", случилась еще одна история. В гостинице все номера были переполнены. Для меня заранее забронировали комнату, но потом ее кому-то отдали. Второй режиссер фильма встретился с директором отеля и пожаловался. Он сказал, что приехал главный герой фильма, а ему негде оставаться. Директор спросил, откуда я. Когда он узнал, что я из Тбилиси, сказал, что очень любит этот город и для меня сразу нашли номер.

- Участвовали ли Вы на премьере фильма?

- Очень жаль, что не смог поехать. Тогда я снимался в Москве и, к сожалению, мне не разрешили покинуть город.

- После "Дорожного происшествия" Вы получали новые предложения из Азербайджана?

- К сожалению, нет. Если пригласят, то с удовольствием соглашусь. После фильма я в очередной раз был в Баку в 1982 году. Вместе с Театром киноактеров мы были на гастролях в Азербайджане. Меня узнали и пригласили на киностудию.

- Интересно узнать сумму гонорара, которую Вы получили...

- Получил достаточно хороший гонорар. Если не ошибаюсь, мне дали 3 тысячи рублей. Мне тогда было 25 лет и для меня это были огромные деньги.

- Вы сейчас очень далеки от кино. Можно ли сказать, что Вы ушли из этой сферы?

- 90-ые годы были трудными. Наряду с другими сферами, в киноиндустрии тоже был застой. С 2000 года деятельность киноиндустрии возобновилась, но меня не стали приглашать. Я не знаю причину. Но в кино такое часто случается. Тебя снимают, а потом забывают. С 1990 года я не снимаюсь. В 1998 году в Грузии было очень трудно жить. Мой друг в Греции пригласил меня к себе. Там я нормально жил и работал. Вернулся на родину в 2004 году. 2-3 года был безработным. Потом начал работать в этом парке. Моя работа мне нравится. Приятно находиться на свежем воздухе, и общаться с детьми. Каждый день ко мне подходят фотографироваться. Мне это не надоедает, наоборот очень приятно. Я люблю своих зрителей, которые любят фильмы со мной.

- Если Вам поступит приглашение сняться еще раз в Азербайджане, то согласитесь?

- Конечно. С большим удовольствием. Готов даже сниматься сразу в нескольких фильмах. Если получу приглашение, я откажусь от всего в Грузии, и поеду в Азербайджан. Потому что меня здесь все забыли… Во время съемок в Баку ко мне относились очень тепло. Я этого никогда не забуду. Я бы поехал в Баку и пожил там 2-3 месяца, чтобы оживить эти прекрасные воспоминая.

- Господин Панчулидзе, 2 августа в Азербайджане отмечается День национального кино. Что пожелаете Вашим азербайджанским друзьям и коллегам?

- Поздравляю всех моих друзей в Азербайджане. Я хочу их поблагодарить и сказать огромное спасибо за поддержку. Желаю им творческих успехов. Я часто с удовольствием вспоминаю те месяцы, которые жил и снимался в Баку. Это были незабываемые моменты. Почти каждый день вспоминаю о тех временах. После интервью с вами эти воспоминания снова оживут во мне и, наверное, целый год будут со мною.

Азербайджанский народ душевный народ, и у азербайджанцев в сердце живет только любовь. Они всегда хотят делать добро. Хочу передать привет жителям любимого города Баку. Они должны благодарить Бога за то, что живут в таком красивом городе.