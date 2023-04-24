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Мустафа Джемилев: Наибольшую поддержку крымским татарам оказал Эрдоган

Мустафа Джемилев: Наибольшую поддержку крымским татарам оказал Эрдоган Наибольшую поддержку крымским татарам из всех турецких лидеров оказал Реджеп Тайип Эрдоган.
В регионе
24 апреля 2023 г. 11:43
Мустафа Джемилев: Наибольшую поддержку крымским татарам оказал Эрдоган

Наибольшую поддержку крымским татарам из всех турецких лидеров оказал Реджеп Тайип Эрдоган.

Об этом восточноевропейскому бюро Report заявил народный депутат Украины, лидер крымскотатарского национального движения Мустафа Джемилев (Крымоглу).

Джемилев отметил, что крымские татары желают успеха Реджепу Тайипу Эрдогану на президентских выборах, которые пройдут в Турции 14 мая.

"Во время нашего первого визита в Турцию лидером страны был Тургут Озал. Но у меня были встречи и с другими лидерами Турции. Все они в меру своих возможностей поддерживали крымских татар. Однако наибольшую поддержку мы ощутили, когда Турцию возглавил Реджеп Тайип Эрдоган. Его поддержка, будучи на должности премьер-министра Турции, очень помогла крымскотатарскому народу. А после того, как он стал президентом, наши встречи с Эрдоганом стали частыми, они продолжаются и сейчас".

Лидер крымских татар сказал, что у него хорошие отношения с оппозиционными политиками в Турции, однако их идея парламентской республики кажется ему трудновыполнимой:

"Они хотят создать парламентскую республику после выборов. Я не могу судить, будет ли это хорошо или плохо для Турции. Но уверен, что будет трудно оперативно принять важное решение. Но опять-таки решение будет принимать народ Турции".

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Версия на английском языке Mustafa Dzhemilev: Biggest support from Türkiye to Crimean Tatars came from Erdogan
Версия на азербайджанском языке Mustafa Krımoğlu: "Türkiyə tərəfindən Krım tatarlarına ən böyük dəstək Ərdoğan tərəfindən olunub"

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