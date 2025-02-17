Мурат Нуртлеу: Казахстан и Венгрия запустят весной прямое авиасообщение между Шимкентом и Будапештом

Казахстан и Венгрия откроют в мае прямое авиасообщение.

Казахстан и Венгрия наладят прямое авиасообщение между Шимкентом и Будапештом.

Как передает казахстанское бюро Report об этом заявил глава МИД Казахстана Мурат Нутрлеу.

"Я уверен, что прямой рейс Шымкент-Будапешт, который откроется в мае, будет способствовать углубленному взаимодействию между нами", - сказал он.

Нуртлеу также рассказал о планах президента Венгрии Тамаша Шуйока и спикера национального собрания Ласло Кёвера посетить Казахстан в текущем году.

Глава внешнеполитического ведомства также подчеркнул рост товарооборота между Казахстаном и Венгрией.

"В прошлом году товарооборот вырос на 4,4% и составил $200 млн. У нас есть амбициозная цель в перспективе довести этот показатель до $1 млрд. За 20 лет в экономику страны [Казахстана] было привлечено более $370 млн прямых инвестиций из Венгрии, также реализуются двусторонние инвестиционные портфели", - сказал он.