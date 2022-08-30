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Муниципалитет Чанаккале : Хотим наладить активное сотрудничество с Азербайджаном

Муниципалитет Чанаккале : Хотим наладить активное сотрудничество с Азербайджаном Муниципалитет Чанаккале хотел бы наладить активное сотрудничество с Азербайджаном, используя свой опыт с городами-побратимами в других странах.
В регионе
30 августа 2022 г. 10:32
Муниципалитет Чанаккале : Хотим наладить активное сотрудничество с Азербайджаном

Муниципалитет Чанаккале хотел бы наладить активное сотрудничество с Азербайджаном, используя свой опыт с городами-побратимами в других странах.

Об этом Report заявили во время встречи в муниципалитете.

"Пока никаких обсуждений по этому поводу мы не ведем, но у нас есть такое желание, хотим сотрудничать с аналогичными структурами городов в Азербайджане", - заявили в муниципалитете.

Эта структура реализует множество проектов для молодежи, для ее развития. С городами-побратимами муниципалитет Чанаккале создал молодежную онлайн сеть, где молодые люди могут поддерживать связь в режиме онлайн. Так, недавно такая сеть была создана между Чанаккале и ее побратимом - городом Osnabrück (Германия).

"Когда-то Чанаккале было местом войны, он пережил много трагических событий", - заявили в ведомстве, заметив, что к счастью эти дни остались позади.

Сражение при Чанаккале - выдающаяся страница истории Турции, когда в ходе кровопролитного сражения периода Первой мировой войны страна отстояла проливы Босфор и Дарданелы. В Турции ее воспринимают как начало становления турецкой нации.

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