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МСП Казахстана в результате беспорядков понес ущерб в 232 млн долларов

МСП Казахстана в результате беспорядков понес ущерб в 232 млн долларов Представители малого и среднего бизнеса (МСП) в Казахстане в результате беспорядков понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге (cвыше 232 млн долларов).
В регионе
8 февраля 2022 г. 09:45
МСП Казахстана в результате беспорядков понес ущерб в 232 млн долларов

Представители малого и среднего бизнеса (МСП) в Казахстане в результате беспорядков понесли ущерб на сумму свыше 100 млрд тенге (cвыше 232 млн долларов).

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства.

"Январские события в корне изменили нашу жизнь. Из-за беспорядков пострадали многие казахстанцы. Малый и средний бизнес претерпел убытки. Согласно последним данным, бизнесу причинен ущерб на сумму более 100 млрд тенге", - сказал он.

По его словам, перед новым правительством стоит задача по стабилизации экономики страны и снижению инфляции.

Токаев отметил, что экономика страны выросла на 4% по итогам прошлого года. А инфляция превысила пороговый уровень, составив 8,4%.

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