​Мовлуд Чавушоглу внес ясность в вопрос о предоставлении Мухаммеду Мурси турецкого гражданства

Баку. 4 июня. REPORT.AZ/ "В рамках законов мы не можем не принять гостей в стране".

Как сообщает Report со ссылкой на агентство Anadolu, об этом в интервью одному из местных телеканалов заявил министр иностранных дел Турции Мовлуд Чавушоглу, комментируя вопрос предоставления свергнутому президенту Египта Мухаммеду Мурси турецкого гражданства.

"Об этом нет речи. Соответствующая инициатива тоже не была принята. Но мы с самого начала делились мнением с дружественными странами, обеспокоенными по поводу наших отношений с Египтом. Признание нами военного переворота в Египте невозможно. Они "подавили" всех, кто имел оппозиционное мнение. Эти люди радикализировали ситуацию и мы против этого. Что сделал Мурси, чтобы заслужить смертную казнь? Мы сказали, что Мурси, выйдя из тюрьмы, мог бы жить в третьей стране, но не имели в виду Турцию. Но в рамках закона мы не можем не принимать гостей в стране. Было бы идеально, если бы Мурси был освобожден и продолжил политическую деятельность в Египте. Но ясно, что это политически мотивированные решения", - добавил он.