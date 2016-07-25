Мевлют Чавушоглу: США должны принять необходимые меры для пресечения побега Фетхуллаха Гюлена в третью страну

Баку. 25 июля. REPORT.AZ/ "США должны принять необходимые меры для пресечения побега Фетхуллаха Гюлена в третью страну".

Как сообщает Report со ссылкой на Habertürk, об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, после событий 17-25 декабря 2013 года Турция потребовала от США экстрадиции Фетхуллаха Гюлена: "После последней попытки госпереворота будут ускорены работы для экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию. Наше желание открытое и этот человек будет передан нам. США не дали нам никакого ответа касательно ареста Гюлена. Нами приняты необходимые шаги для пресечения его побега в третью страну. Мы ждем, что со стороны США также будут приняты необходимые меры".

М.Чавушоглу также коснулся предстоящей в ближайшее время поездки в США: "Состоится моя встреча с госсекретарем США Джоном Керри. В целом, мы проведем обсуждения как с политическими, так и с правовыми кругами США, пошлем важные месседжи. Естественно, цель визита в США заключается в экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию. Турция не хочет, чтобы от этого пострадали отношения с США. Однако отказ США от экстрадиции Фетхуллаха Гюлена в Турцию может сказаться на отношениях между двумя странами. Поэтому, мы хотим, чтобы США не оставляли лидера террористической организации в пределах собственных границ, и, в рамках сотрудничества и взаимопонимания, передали его Турции".