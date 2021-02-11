"Мосты дружбы" Армении и Грузии или очередные потуги Еревана

Соглашение о строительстве моста между Грузией и Арменией было подписано 25 декабря 2014 года

"Мост дружбы" между Арменией и Грузией, о строительстве которого было объявлено еще в 2013 году, вновь на повестке.

Дорожный департамент Министерства территориального управления и инфраструктуры Армении последние пару месяцев то и дело во всеуслышание заявляет о скором начале строительства моста, и даже поделился на своей странице в Facebook снимком того самого моста. Впрочем, снимок с ноября прошлого года бродит по просторам интернета после того, как грузинская компания VMC Construction представила общественности первые кадры проекта.

Соглашение о строительстве моста между Грузией и Арменией было подписано 25 декабря 2014 года. "Мост дружбы" планируется построить через реку Дебет на территории погранично-пропускного пункта "Садахлы-Бограташен" на армяно-грузинской границе. Сооружение состоит из двух отдельных мостов шириной 11,85 метров каждый, расстояние между ними составит один метр, а общая ширина - 24,7 метра. Сообщалось, что проект обойдется в 8 325 000 евро, пополам на долю каждой из сторон. Финансирование строительных работ взял на себя Европейский банк реконструкции и развития.

Существующий мост, построенный в советское время, достаточно узок и уже пришел в негодность. Строительство нового современного моста предусматривало ускорение движения и расширение пропускной способности как грузовых автомобилей, так и пешеходов между двумя странами через таможенно-пропускной пункт "Садахлы-Бограташен". Было заявлено, что старый мост будет реконструирован и использован в качестве альтернативной дороги в случае возникновения пробок.

Ввод моста в эксплуатацию был запланирован еще в 2016 году, однако сроки несколько раз менялись. Грузия и Армения одобрили проект иранской компании, выигравшей международный тендер, и в 2018 году было оформлено соглашение с подрядчиком. Позже появилась информация о том, что строительные работы начнутся в сентябре 2019 года, а мост будет сдан в эксплуатацию в 2021 году. Однако по техническим обстоятельствам работы снова отложили. Причиной отсрочки назывались разногласия между двумя независимыми государствами по поводу правовой собственности на мост. К тому же маловероятно, что Армения с ее ограниченными финансовыми возможностями сможет выполнить свои финансовые обязательства по данному проекту.

В начале февраля 2020 года вопрос строительства моста был затронут на состоявшейся в Тбилиси встрече министра регионального развития и инфраструктуры Грузии Майи Цкитишвили с министром территориального управления и инфраструктуры Армении Суреном Папикяном. По информации армянских СМИ, Папикян подчеркнул важность ускорения процесса утверждения проекта.

Армянская сторона планировала начать строительные работы в прошлом году, однако позже заявила, что этому воспрепятствовали эпидемиологическая ситуация, противоречия в законодательстве и военное положение.

В прошлом месяце Дорожный департамент Армении заявил о том, что после согласования с грузинской стороной, строительство моста начнется спустя пару месяцев. Было отмечено, что двусторонний проект в настоящее время находится на стадии подготовки, однако, как гласит народная мудрость "Не говори гоп, пока не перепрыгнешь".

На фоне потуг армянской стороны Грузия хранит молчание. Очевидно, что Армения выдает желаемое за действительное, представляя информацию о сроках запуска строительства, как свершившийся факт. Вряд ли армяно-грузинские отношения, так и не окрепшие за минувшие восемь лет, наладятся в одночасье. К тому же пандемия коронавируса усугубила и без того безрадостную ситуацию в Армении, погрязшую в глубоком экономическом кризисе.

Окончательно подкосило Армению поражение в войне с Азербайджаном. Как известно, реализация любого крупномасштабного инфраструктурного проекта требует больших средств. При нынешнем раскладе весьма сомнительно, что строительство моста совместно с Грузией начнется в ближайшей перспективе. Похоже, Армения лелеет мечты, строя замки из песка. Экономическая ситуация в Грузии тоже отнюдь не благополучна. Все ресурсы страны брошены на борьбу с коронавирусом. Грузия, находящаяся в непростом положении и надеющаяся на поддержку международных финансовых институтов, не имеет средств на строительство "Моста дружбы" с Арменией.

Видимо, с дружбой придется повременить...