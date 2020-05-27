Мосты Стамбула окрасились в цвета азербайджанского флага

Три больших моста, которые считаются символами турецкого города Стамбул - "Мученики 15 июля", "Фатих Султан Мехмет", "Явуз Султан Селим", а также исторический памятник "Галатская башня" - были окрашены в цвета азербайджанского флага в преддверии 28 Мая – Дня Азербайджанской Республики.

Как сообщили турецкому бюро Report в Генконсульстве Азербайджана в Турции, данная композиция был инициирован Генконсульством при поддержке Министерства иностранных дел, Администрации губернатора Стамбула и Главного управления сухопутных дорог Турецкой Республики.

В дипломатической миссии отметили, что это специальное поздравительное послание стало ярким проявлением особого внимания братской Турции к Азербайджану.

Начиная с ночи, мосты окрасились в 4 композиции, состоящие из цветов азербайджанского флага - синий, красный и зеленый – что придало особую красоту Босфору и Мраморному морю.

Освещение мостов продолжится до утра.

Вусала Аббасова