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Мост между Азербайджаном и Турцией в сфере образования - РЕПОРТАЖ из Анатолийского лицея имени Мамед Эмина Расулзаде

Мост между Азербайджаном и Турцией в сфере образования - РЕПОРТАЖ из Анатолийского лицея имени Мамед Эмина Расулзаде Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 декабря 2023 года, в этом году отмечается 140-летие борца за независимость, выдающегося общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики,
В регионе
18 октября 2024 г. 13:22
Мост между Азербайджаном и Турцией в сфере образования - РЕПОРТАЖ из Анатолийского лицея имени Мамед Эмина Расулзаде

Согласно распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 декабря 2023 года, в этом году отмечается 140-летие борца за независимость, выдающегося общественно-политического деятеля, одного из основателей Азербайджанской Демократической Республики, председателя Национального Совета Азербайджана Мамед Эмина Расулзаде.

Сотрудник турецкого бюро Report посетила Анатолийский лицей имени Мамед Эмина Расулзаде в Анкаре и встретилась с педагогическим коллективом.

Данное учебное заведение работает уже более 30 лет. Ученики лицея занимают первые места среди учебных заведений Турции по показателям образования.

Директор лицея Тайлан Кая, занимающий эту должность уже пятый год, организовал в лицее уголок Расулзаде, на открытии которого присутствовали азербайджанские депутаты, посол Азербайджана в Турции, сотрудники посольства.

Директор отметил, что ежегодно в лицее реализуются проекты в честь М.Э.Расулзаде.

"Молодые люди, академически подготовленные к поступлению в вузы, принимаются в лицей по отбору. В этом году 27 наших выпускников поступили в медицинский университет", - добавил он.

Глава учреждения также отметил, что на телеканале TRT-Müzik транслируется передача о деятельности музыкального клуба лицея, активно работает танцевальная группа учебного заведения "Кавказ":

"Азербайджанские танцы очень популярны на наших мероприятиях. Кроме того, министерства образования Азербайджана и Турции совместно организовали конкурсы поэзии, рисования и композиции. Победителями по всем трех номинациям стали ученики нашего лицея. Для них был организован 10-дневный визит в Азербайджан, в рамках которого учащиеся посетили Шушу".

Директор сообщил, что в реализации различных красочных проектов, связанных с тюркским миром особая роль принадлежит педагогу с азербайджанскими корнями Мурату Гюльбетекину, который преподает в лицее с 2007 года.

М. Гюльбетекин рассказал агентству, что с первых дней работы взял на себя ответственность за развитие связей лицея с Азербайджаном и провел ряд совместных мероприятий, в том числе организовал визиты в Баку, Агджабеди, Лачын. Также по его инициативе учащиеся посетили Косово и Гагаузию.

Далее директор рассказал, что в рамках проекта Евросоюза реализуется программа обмена учениками с зарубежными странами:

"В настоящее время у нас есть один учащийся в США. Учащиеся из разных стран Европы также участвуют в данной программе и изучают турецкий язык в Турции. Мы намерены реализовать подобный проект сначала с Азербайджаном, а затем распространить его на все страны тюркского мира".

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan və Türkiyə arasında təhsil körpüsü - Məhəmməd Əmin Rəsulzadə adına Anadolu Liseyindən REPORTAJ

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