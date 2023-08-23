О нас

Москву снова атаковали беспилотники

Москву снова атаковали беспилотники Жители Москвы сообщают в экстренные службы о взрывах в различных районах города.
В регионе
23 августа 2023 г. 04:38
Москву снова атаковали беспилотники

Жители Москвы сообщают в экстренные службы о взрывах в различных районах города.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В частности, поступили сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино", - сказал собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем официальном Telegram-канале, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Можайском районе Подмосковья, еще один БПЛА попал в строящееся здание на территории Москва-Сити.

"Пострадавших нет после прилета БПЛА в Московском регионе, на места происшествий выехали оперативные службы", - отметил мэр.

Аэропорты Москвы временно не принимают и не отправляют самолеты.

"Московские аэропорты временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным Flightradar, на юго-востоке в зоне ожидания находится один рейс Сочи - Внуково.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Moskva yenidən PUA-ların hücumuna məruz qalıb

Другие новости из категории

Путин заявил о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед РФ
Путин заявил о готовности вернуться в зерновую сделку при выполнении обязательств перед РФ
22 августа 2023 г. 21:27
Минтранс Турции сообщил о закрытии пролива Дарданеллы для прохода судов
Минтранс Турции сообщил о закрытии пролива Дарданеллы для прохода судов
22 августа 2023 г. 19:55
Глава МВД: В Стамбуле за месяц депортировали 21 тыс. иностранцев-нелегалов
Глава МВД: В Стамбуле за месяц депортировали 21 тыс. иностранцев-нелегалов
22 августа 2023 г. 19:06
Обнародовано число депортированных из Украины граждан Азербайджана
Обнародовано число депортированных из Украины граждан Азербайджана
22 августа 2023 г. 16:52
СМИ: Переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке могут пройти в России
СМИ: Переговоры Эрдогана с Путиным по зерновой сделке могут пройти в России
22 августа 2023 г. 15:21
Иран представил новый беспилотник Mohajer 10
Иран представил новый беспилотник Mohajer 10
22 августа 2023 г. 15:17
Турецкие СМИ: Достигнут прогресс в продлении зерновой сделки
Турецкие СМИ: Достигнут прогресс в продлении "зерновой сделки"
22 августа 2023 г. 15:11
Число жертв схода оползня в Грузии достигло 29
Число жертв схода оползня в Грузии достигло 29
22 августа 2023 г. 14:55
В Грузии открылась первая Летняя школа мира на Южном Кавказе
В Грузии открылась первая "Летняя школа мира" на Южном Кавказе
22 августа 2023 г. 12:31
Начался визит главы МИД Бельгии на Южный Кавказ
Начался визит главы МИД Бельгии на Южный Кавказ
22 августа 2023 г. 12:17

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi