Москву снова атаковали беспилотники

Жители Москвы сообщают в экстренные службы о взрывах в различных районах города.

Жители Москвы сообщают в экстренные службы о взрывах в различных районах города.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

"В частности, поступили сообщения о хлопках в районе Москва-Сити, Воротынской, Ангарской улиц, а также в Химках и столичном районе Митино", - сказал собеседник агентства.

Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем официальном Telegram-канале, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) был сбит беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в Можайском районе Подмосковья, еще один БПЛА попал в строящееся здание на территории Москва-Сити.

"Пострадавших нет после прилета БПЛА в Московском регионе, на места происшествий выехали оперативные службы", - отметил мэр.

Аэропорты Москвы временно не принимают и не отправляют самолеты.

"Московские аэропорты временно закрыты на прием и отправку воздушных судов", - сообщил собеседник агентства.

Согласно данным Flightradar, на юго-востоке в зоне ожидания находится один рейс Сочи - Внуково.