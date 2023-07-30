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Москву снова атаковали беспилотники

Москву снова атаковали беспилотники Беспилотник врезался в крышу одного из зданий "Москва-Сити", известного IQ-квартала - многофункционального комплекса российской столицы Москвы.
В регионе
30 июля 2023 г. 05:23
Москву снова атаковали беспилотники

Беспилотник врезался в крышу одного из зданий "Москва-Сити", известного IQ-квартала - многофункционального комплекса российской столицы Москвы.

Как сообщает Report, информация об этом распространилась по местным телеграм-каналам.

В результате атаки на высотку пострадал один человек – это охранник здания.

Сообщается, что помимо центра столицы атакам беспилотников подверглись также ряд районов Московской области.

ТАСС отмечает, что на западе области ПВО отразила также атаку двух беспилотников самолетного типа.

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