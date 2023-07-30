Москву снова атаковали беспилотники

Беспилотник врезался в крышу одного из зданий "Москва-Сити", известного IQ-квартала - многофункционального комплекса российской столицы Москвы.
Как сообщает Report, информация об этом распространилась по местным телеграм-каналам.
В результате атаки на высотку пострадал один человек – это охранник здания.
Сообщается, что помимо центра столицы атакам беспилотников подверглись также ряд районов Московской области.
ТАСС отмечает, что на западе области ПВО отразила также атаку двух беспилотников самолетного типа.