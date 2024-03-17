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Москву снова атаковал беспилотник

Москву снова атаковал беспилотник В городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.
В регионе
17 марта 2024 г. 12:05
Москву снова атаковал беспилотник

В городском округе Домодедово отражена атака беспилотника, летевшего на Москву.

Как передает Report, об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет. Специалисты экстренных служб работают на месте происшествия", - написал он в своем Telegram-канале.

Также информацию подтвердило Минобороны РФ. Ведомство уточнило, что атака была совершена около 10:15 (11:15 – бакинское время).

Ранее в этот день в Домодедово были сбиты два беспилотника, еще один БПЛА - в Раменском городском округе, а также один беспилотник - в Ступинском городском округе. По предварительным данным, разрушений и пострадавших в результате падения обломков нет.

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Версия на азербайджанском языке Moskvaya dron hücumu cəhdi olub

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