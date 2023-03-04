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Москвичку задержали за госизмену в виде оказания финансовой помощи Украине

Москвичку задержали за госизмену в виде оказания финансовой помощи Украине ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ задержала жительницу Москвы за госизмену в виде финансовой помощи Вооруженным силам Украины.
В регионе
4 марта 2023 г. 10:55
Москвичку задержали за госизмену в виде оказания финансовой помощи Украине

ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ задержала жительницу Москвы за госизмену в виде финансовой помощи Вооруженным силам Украины.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, - преступления, предусмотренного статьей 275 УК России", - сообщили в ЦОС.

Подозреваемую задержали в Москве при попытке выезда из России. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.

Следователи Следственного управления ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников, отметили в ЦОС.

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