Москвичку задержали за госизмену в виде оказания финансовой помощи Украине

ФСБ России во взаимодействии с МВД РФ задержала жительницу Москвы за госизмену в виде финансовой помощи Вооруженным силам Украины.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
"Пресечена противоправная деятельность жительницы Москвы, причастной к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации, - преступления, предусмотренного статьей 275 УК России", - сообщили в ЦОС.
Подозреваемую задержали в Москве при попытке выезда из России. Лефортовский суд Москвы отправил ее под арест на два месяца.
Следователи Следственного управления ФСБ России проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств уголовного дела, в том числе задержание соучастников, отметили в ЦОС.