Москва призвала Бишкек и Душанбе воздержаться от резких заявлений и необдуманных шагов

Россия призвала власти Кыргызстана и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса.

Россия призвала власти Кыргызстана и Таджикистана воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, которые могут помешать решению приграничного вопроса.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте МИД РФ.

"Призываем друзей и союзников воздерживаться от резких заявлений и необдуманных шагов, способных свести на нет достигнутые в последнее время позитивные результаты в переговорном процессе по делимитации и демаркации киргизско-таджикской границы", - сказано в документе.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что вооруженные конфликты на постсоветском пространстве выгодны прежде всего "коллективному Западу", который преследует свои эгоистичные цели, не имеющие ничего общего с подлинными интересами стран Центральной Азии.

МИД также призвал Кыргызстан и Таджикистан решать противоречия в рамках действующей двусторонней межправительственной комиссии исключительно политико-дипломатическими методами.

Ранее глава департамента информации внешнеполитического ведомства Таджикистана Шохин Самади заявил о том, что Таджикистан обеспокоен появившимися 15 сентября в информационном пространстве высказываниями высокого государственного должностного лица Кыргызстана по вопросам границы двух стран. Накануне вице-премьер - председатель Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Камчыбек Ташиев призвал власти Таджикистана отказаться от территориальных претензий. В противном случае Бишкек может предъявить свои претензии соседней стране на основании недавно обнаруженных исторических документов, сообщили СМИ Кыргызстана.