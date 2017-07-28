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    Москва потребовала сократить число американских дипломатов в России

    МИД России: Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Москва в связи с принятием Сенатом США закона, ужесточающего антироссийские санкции, предлагает сократить до 455 человек общее количество персонала, занятого в американских дипмиссиях в России.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении российского МИД.

    В связи с введением санкций официальная Москва предложила американской стороне до 1 сентября снизить количество сотрудников дипмиссии и технический персонал, занятого в дипмиссиях в России, до 455 человек.

    "В случае новых односторонних действий американских властей по сокращению численности наших дипломатов в США за этим последует зеркальный ответ", - указывает российский МИД

    Наряду с этим российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

    "Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", - говорится в заявлении российского МИД.

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