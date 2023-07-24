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Москва подверглась атаке дронов

Москва подверглась атаке дронов В разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы сегодня ночью. Отмечается, что город был атакован беспилотниками.
В регионе
24 июля 2023 г. 05:43
Москва подверглась атаке дронов

В разных районах Москвы прозвучали громкие взрывы сегодня ночью. Отмечается, что город был атакован беспилотниками.

Как передает Report со ссылкой на российские Telegram-каналы, судя по опубликованным видео, последствия взрывов видны в разных районах столицы РФ. Так, на улице Лихачёва в бизнес-центре после взрывов виден дым и небольшое возгорание. На Комсомольском проспекте в одном из зданий повылетали окна, проезжая часть перекрыта сотрудниками полиции.

Также сообщается, что дронами была атакована воинская часть в черте города.

Российское агентство ТАСС подтвердило обнаружение остатков беспилотника на Комсомольском проспекте.

Подчеркивается, что никто не погиб и не пострадал.

Следует отметить, что инцидент произошел возле здания Минобороны России.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоMoskvaya dron hücumu olub

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