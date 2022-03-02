Москва отправила воевать против Украины мирных жителей Донбасса

На Донбассе взята в плен группа жителей оккупированных территорий, которых Россия отправила воевать против Украины.

На Донбассе взята в плен группа жителей оккупированных территорий, которых Россия отправила воевать против Украины.

Как передает Report, об этом заявляет пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Facebook .

"Сегодня на Донецком направлении наши защитники взяли в плен группу представителей вооруженных формирований РФ. Ими оказались жители оккупированных территорий: слесари, учителя, социальные работники. Всех их кремлевская власть силой мобилизовала в свою армию и хладнокровно отправила вперед как пушечное мясо", - говорится в сообщении ООС.