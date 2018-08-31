Москва отказалась выдать Еревану экс-министра обороны Армении

Баку. 31 августа. REPORT.AZ/ В Москву поступил официальный запрос Еревана о выдаче экс-министра обороны Армении Микаела Арутюняна, который находится в межгосударственном розыске стран СНГ по уголовному делу о событиях 1 марта 2008 года в Ереване, передает Report со ссылкой на "Интерфакс".

Запрос о выдаче экс-министра обороны Армении Арутюняна, объявленного в межгосударственный розыск, поступил в правоохранительные органы России.

Пока было принято предварительное решение об отказе в экстрадиции, поскольку было установлено, что М. Арутюнян с 2002 года имеет российский паспорт. Согласно Конституции граждане России не выдаются зарубежным странам, в том числе и для привлечения к уголовной ответственности.

Отметим, что в июле Ереван объявил в межгосударственный розыск брата экс-президента Армении Сержа Саргсяна Левона, его племянницу Ани Саргсян и М.Арутюняна.