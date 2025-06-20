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Москва опасается, что евроинтеграция Армении приведет к закрытию ее неба для РФ

Москва опасается, что евроинтеграция Армении приведет к закрытию ее неба для РФ Москва опасается, что евроинтеграция Армении приведет к закрытию ее неба для РФ
В регионе
20 июня 2025 г. 11:56
Москва опасается, что евроинтеграция Армении приведет к закрытию ее неба для РФ

Россия опасается, что углубление евроинтеграции Армении может привести к закрытию ее воздушного пространства для российских самолетов, как это ранее сделал Европейский союз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, выступая на сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"У России сейчас с Евросоюзом нет авиационного сообщения. У Евросоюза закрыто небо для пролета российских воздушных судов. Армения тоже закроет небо? Ну если вы вступаете в Евросоюз, то да, потому что вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и вы закроете небо, и у вас выбора не будет" - сказал он.

Оверчук призвал Ереван к более глубокой проработке всех нюансов евроинтеграции.

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