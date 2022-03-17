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МИД РФ: Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС

МИД РФ: Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС Россия и Украина достигли договоренности о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС.
В регионе
17 марта 2022 г. 13:13
МИД РФ: Москва и Киев договорились о совместной охране Чернобыльской АЭС

Россия и Украина достигли договоренности о совместном обеспечении безопасности Чернобыльской АЭС.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Взятие под контроль российскими военными Чернобыльской АЭС произведено таким образом, чтобы не наносить ущерб ее безопасности. Достигнута договоренность с военнослужащими украинского отделения батальона охраны станции о совместном обеспечении безопасности ее энергоблоков и саркофага", - сказала Захарова на брифинге.

"Мы намерены и далее прилагать все усилия для (обеспечения) безопасности данного объекта", - отметила она.

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