Путин поздравил Эрдогана, отметив успешное развитие отношений с Турцией

Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин направил новогоднее поздравление президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, в котором отметил, что рад успешному развитию российско-турецких отношений. Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Дан старт строительству первого блока атомной электростанции "Аккую", завершена укладка морского участка газопровода "Турецкий поток", намечены новые, перспективные направления двустороннего сотрудничества", - цитирует пресс-служба телеграмму президента.Кроме того, глава РФ подчеркнул, что совместными усилиями Москва и Анкара вносят решающий вклад в борьбу с терроризмом в Сирии, а также в продвижение процесса политического урегулирования в этой стране."Путин выразил убежденность, что работа по наращиванию взаимовыгодных партнерских связей во всех сферах на благо народов двух стран, в интересах укрепления мира, безопасности и стабильности на евразийском континенте будет продолжена", - отмечается в сообщении.