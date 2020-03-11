Московскую конференцию по безопасности отменили из-за коронавируса

Девятая Московская конференция по международной безопасности, которая должна была пройти 22-23 апреля, перенесена на 2021 год из-за коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщили в министерстве обороны России.

"В связи с текущей ситуацией, связанной с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 в мире, IX Московская конференция по международной безопасности перенесена на 2021 год", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что на конференцию планировалось прибытие делегаций из 115 стран.