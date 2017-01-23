Московский суд подтвердил законность банкротства Тельман Исмаилова

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Арбитражный суд Московского округа отказался рассматривать кассационную жалобу бывшего владельца Черкизовского рынка, основателя группы АСТ бизнесмена Тельмана Исмаилова на определение нижестоящего суда, который ввел в отношении него начальную процедуру банкротства - реструктуризацию долгов, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

Как следует из опубликованного определения окружного арбитража, суд счел неуважительными причины, по которым Исмаилов пропустил установленный законом срок обжалования судебных актов. В определении суда говорится, что Исмаилов подал жалобу 28 декабря, в то время как срок подачи кассации истек 24 ноября, через месяц после вынесения постановления апелляционного суда. Свою задержку заявитель объяснил поздним получением копии судебного акта. Однако окружной суд указал, что автоматизированная копия постановления была размещена в Интернете на следующий день после изготовления полного текста – 25 октября.

Арбитражный суд Московской области в августе признал обоснованным заявление БМ-Банка (прежнее название — Банк Москвы), входящего в группу ВТБ, о банкротстве Исмаилова, ввел в отношении него реструктуризацию долгов, включил задолженность бизнесмена перед банком в размере около 17,4 миллиарда рублей в реестр требований кредиторов и назначил финансовым управляющим должника Алексея Грудцина.