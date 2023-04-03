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Московский суд начнет слушать дело Михаила Хачатуряна

Московский суд начнет слушать дело Михаила Хачатуряна Бутырский суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по делу в отношении Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями.
В регионе
3 апреля 2023 г. 19:23
Московский суд начнет слушать дело Михаила Хачатуряна

Бутырский суд Москвы назначил на 17 апреля предварительные слушания по делу в отношении Михаила Хачатуряна о причинении тяжкого вреда здоровью и сексуальном насилии над дочерями.

Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом сегодня сообщили в суде.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщал, что следствие ужесточило обвинение, дополнительно вменив убитому дочерями Хачатуряну систематическое и умышленное причинение им тяжкого вреда здоровью. Как ожидается, дело будет рассматриваться в закрытом режиме.

Ранее адвокаты дочерей Хачатуряна уточняли, что их подзащитные официально признаны по делу потерпевшими. Если их отца признают виновным, то это станет доказательством того, что сестры находились в состоянии необходимой обороны.

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