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Московский Кремль будет закрыт с 7 по 9 мая

Московский Кремль будет закрыт с 7 по 9 мая Московский Кремль закроют для посетителей на три дня из-за празднования Дня Победы. Ограничения будут действовать с 7 по 9 мая включительно.
В регионе
6 мая 2025 г. 13:49
Московский Кремль будет закрыт с 7 по 9 мая

Московский Кремль закроют для посетителей на три дня из-за празднования Дня Победы. Ограничения будут действовать с 7 по 9 мая включительно.

Как передаeт Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщила Федеральная служба охраны (ФСО).

"В связи с подготовкой и проведением праздничных мероприятий, посвященных 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 7, 8 и 9 мая 2025 года допуск посетителей в Московский Кремль осуществляться не будет", - сообщили в ФСО.

Также в упомянутые дни возможно введение временных ограничений на территории Александровского сада. 10 мая отменят традиционную церемонию развода пеших и конных караулов президентского полка на Соборной площади.

В центре городе также ограничат движение.

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