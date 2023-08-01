Московский аэропорт Внуково возобновил работу

Московский аэропорт Внуково временно закрыли.

Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

05:18

Московский аэропорт Внуково временно закрыли.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Внуково временно закрыли на прилет и вылет, самолеты перенаправляются в другие аэропорты", - сказал собеседник агентства.

Так, согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 4:00 (5:00 – бакинское), перенаправили в Домодедово.