Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
05:18
Московский аэропорт Внуково временно закрыли.
Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.
"Внуково временно закрыли на прилет и вылет, самолеты перенаправляются в другие аэропорты", - сказал собеседник агентства.
Так, согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 4:00 (5:00 – бакинское), перенаправили в Домодедово.