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Московский аэропорт Внуково возобновил работу

Московский аэропорт Внуково возобновил работу Московский аэропорт Внуково временно закрыли.
В регионе
1 августа 2023 г. 05:29
Московский аэропорт Внуково возобновил работу

Московский аэропорт Внуково возобновил работу в штатном режиме.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

05:18

Московский аэропорт Внуково временно закрыли.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в экстренных службах.

"Внуково временно закрыли на прилет и вылет, самолеты перенаправляются в другие аэропорты", - сказал собеседник агентства.

Так, согласно данным онлайн-табло Внуково, рейс из Дубая, который должен был приземлиться в Москве около 4:00 (5:00 – бакинское), перенаправили в Домодедово.

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